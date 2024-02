La secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, aseguró que los sismos de 2017 representaron la peor catástrofe para el patrimonio cultural del país. Reconstruir esta obra fue muy complejo; reconstruir 3 mil 200 inmuebles en 11 estados ha sido una enorme hazaña , pues estas construcciones se realizaron en el siglo XVI, fueron remodeladas al paso del tiempo, por lo que el impacto de los sismos fue diverso dado que la edificación no era uniforme.

Señaló que el Estado laico en México no significa prohibir las religiones. Para que quede bastante claro: el presidente Benito Juárez, por las circunstancias, porque se necesitaba en ese entonces, llegó a ser anticlerical, pero nunca antirreligioso, jamás; eso a veces no se sabe, no se entiende , apuntó el Ejecutivo

Posteriormente, en Puebla, al hacer entrega del templo de San Antonio de Padua, López Obrador destacó la importancia de la restauración de las iglesias dañadas por los sismos, porque más que patrimonio histórico del país representan el corazón para los barrios y pueblos. Si algo queremos exaltar es la riqueza cultural de México, porque es la expresión de la herencia de las grandes civilizaciones que dieron origen al país.

Alejandra Frausto dijo que en Puebla se logró la restauración de 99 inmuebles religiosos históricos como parte del Plan Nacional de Reconstrucción, que ha representado una gran hazaña de recuperación del patrimonio cultural.

Mencionó que con estas obras de remodelación confirmamos que los invasores construyeron arriba de sitios sagrados de nuestros antepasados que, a pesar de todo, no pierden su fuerza como espacios comunitarios.

Señaló que después de varios años de restauración, aún quedaban, contados hasta 2023, 926 templos por remodelar, de los cuales ya se han concluido 363, y ofreció que los trabajos continuarán hasta concluirlos antes de finalizar el sexenio.