Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Lunes 19 de febrero de 2024, p. 6

¿Algún día se acabará el petróleo en el mundo?, es una interrogante que flota en el ambiente desde hace décadas. Incluso, a mediados del siglo pasado se preveía que se agotaría antes del fin de esa centuria, y no sólo no ocurrió, sino que desde entonces se han seguido encontrando y explotando yacimientos en el planeta.

Según Jorge Ancheyta Juárez, investigador del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y gerente en esa instancia de Productos para la Transformación de Crudo, es casi imposible determinar un lapso que marque el fin de ese hidrocarburo de origen fósil.

Desde hace más de 30 años, he escuchado que se acabará en tres décadas, y si hoy se lo preguntan a alguien, dirá que dentro de 30 o 50 años. Aún hay mucho petróleo en el subsuelo, y entre más se busca, más se encuentra. Lo cierto es que algún día se acabará, pero la fecha precisa no se sabe.

Hay mucho

El ingeniero químico petrolero y docente del Instituto Politécnico Nacional (IPN), del cual es egresado, asume que, más que agotarse, ese recurso se dejará de utilizar ante la necesidad de emplear energías renovables. Pero el petróleo no se va acabar; hay mucho .

Originario de Ciudad Hidalgo, Chiapas, Ancheyta fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias 2020, en el campo de Tecnología, innovación y diseño, reconocimiento que, sin embargo, se dio a conocer apenas a principios de diciembre pasado en el Diario Oficial de la Federación.

Tal distinción, la mayor que otorga el gobierno mexicano a científicos e investigadores nacionales, le fue concedida por sus contribuciones al avance de la investigación y desarrollo tecnológico en la industria de refinación del petróleo, así como por su liderazgo en la formación de recursos humanos especializados para la industria petrolera .

En específico, se le reconoce por su investigación pionera a escala mundial en el área de mejoramiento de crudos pesados, así como en el escalamiento de prototipos catalíticos generados en proyectos de investigación, como el catalizador IMP-DSD-30, con el cual se hace posible la obtención de diésel de ultrabajo azufre (UBA), que derivó en la creación de la primera planta de catalizadores en el país.

En entrevista con La Jornada, el especialista destaca que el mejoramiento de crudos pesados es un tema muy importante para México, debido a que más de 50 por ciento de la producción nacional es de esa clase y ninguna de las refinerías, a excepción de la recientemente inaugurada en Dos Bocas, la Olmeca, tienen la capacidad para procesarlos de forma completa.

Respecto de esa nueva refinería, negó que se trate de un elefante blanco, como muchos sectores la han señalado; por el contrario, resalta su importancia para el desarrollo de nuestra nación.

Está diseñada para procesar al cien por ciento el Maya, que es el crudo pesado mexicano. Si no existiera esa refinería, la autosuficiencia energética no se daría, porque no podemos en las demás cumplir con toda la demanda que tiene el país de diésel y gasolina , argumenta.

“En años anteriores la importación de diésel y gasolina era cercana a 50 por ciento, ¿cómo se puede explicar que un país dentro del top 15 de productores de petróleo esté importando gasolina? La respuesta es, en parte, porque no teníamos una refinería adecuada donde procesar el crudo pesado que producimos. La Olmeca está diseñada para ello. Va a reducir la importación, esperemos, a cero.”