El coordinador del PAN, Julen Rementería, comentó que el hecho de que todo mundo ande en campaña no justifica el ausentismo de los senadores, que primero deben cumplir con su trabajo y luego dedicarse a actividades electorales, pero muchos no se presentan a las sesiones de martes y miércoles y el trabajo en comisiones se ha reducido de manera notable .

La petición será que cada coordinador tome las medidas necesarias para que sus legisladores cumplan con su labor, ya que no ha sido suficiente con el descuento del día a los faltistas, que fueron casi la tercera parte del total, en las cinco sesiones del periodo iniciado el pasado 1º de febrero.

Coincidió que tiene que resolverse esa situación porque arrastran un rezago de nombramientos de magistrados electorales, de integrantes de organismos autónomos y reformas pendientes de dictaminar.

El descuento de los días no ha tenido efecto, porque al final no es una medida que alarme mucho a los senadores. Nada más hay que ver las votaciones y por si fuera poco, el martes pasado los de Morena y aliados se salieron de una de las votaciones, para que no pasara una reforma .

Agregó que espera les descuenten el día a los 40 morenistas, petistas y Verdes.