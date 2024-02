De gira por Zihuatanejo, donde encabezó por la mañana una ceremonia de evaluación de los programas de Bienestar, el mandatario continuó : “Estoy contento por eso, porque voy a entregar la banda presidencial a alguien que piensa como pienso yo. Y me retiro porque soy maderista. Acuérdense, ‘sufragio efectivo, no relección’”.

Al hablar de seguridad, dio a conocer que se inició la construcción de un cuartel para 500 elementos de Guardia Nacional en este municipio de la región de Costa Grande, para proteger tanto a sus pobladores como a los turistas que lo visitan.

Hay que mejorar la seguridad, no de manera fascista, porque hay quienes quieren enfrentar la violencia con la violencia, el mal no se puede enfrentar con el mal, el mal se enfrenta haciendo el bien, que no haya pobreza, que no haya necesidades, que se atienda a los jóvenes, la paz es fruto de la justicia y así vamos a seguir avanzando , declaró.

Ante una multitudinaria asistencia al Centro de Deportes La Mariscal de Atoyac de Álvarez, en un ambiente festivo, afirmó que lo que comenzamos, lo que se sembró, empezó a dar frutos y recalcó que la transformación del país no es la labor de un solo hombre, un dirigente o un puñado de dirigentes, es un movimiento de transformación que hemos impulsado desde abajo .

López Obrador dio un espaldarazo a la gobernadora Evelyn Salgado, para quien al finalizar ambas ceremonias pidió un viva . También reconoció el trabajo del presidente municipal de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec, de extracción priísta, al manifestar que como estoy viendo, está trabajando bien .

Agregó: que sean del partido que sea, nada más que le cumplan al pueblo, porque el partido más importante es el partido del pueblo, el partido que se llama México .

Con información de Arturo Sánchez Jiménez