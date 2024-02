En esta última entidad, las personas con irregularidades no aparecen con reporte de gastos en el sistema revisado por la UTF y/o fueron notificadas de hallazgos de propaganda en anuncios en la vía pública y páginas de Internet, pero no dieron respuesta, por lo que la observación se dio como no atendida ; en esa lista están el aspirante a la gubernatura Evaristo Hernández Cruz, así como precandidatos a alcaldías y diputaciones locales, entre otros.

El universo a fiscalizar en precampaña es de 4 mil 501 aspirantes federales y locales, por lo que el cúmulo de expedientes se dividió en tres bloques; en el último se incluirán los reportes de las precandidaturas presidenciales, cuyos resultados se llevarán a consejo pocos días antes del arranque de las campañas, el primero de marzo.

Esta revisión toma relevancia especialmente por las consecuencias que conlleva, incluso de la pérdida de registro, como ocurrió en 2021, cuando el INE invalidó la postulación de los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, para las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente.