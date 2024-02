Derrochando simpatía en inglés y en español, Gael aseguró sentirse muy agradecido y halagado de haber sido llamado por Messina para protagonizar Another End (Otro final). La historia gira alrededor de la figura de Sal, protagonizada por García Bernal, quien atraviesa un doloroso proceso de duelo por la pérdida de su esposa Zoe –que encarna la actriz noruega Renate Reinsve–, en un accidente automovilístico en el cual él era el conductor.

Sobre el contenido de Another End, García Bernal expresó: Me siento muy agradecido y halagado de que Piero haya pensado en mí para esta película; es una cinta profunda y muy romántica, ya hay pocas historias románticas hoy en día. Su fuerza es que abre una importante cuestión filosófica y retos también, como tener claro que el cuerpo no es la persona, esa es su parte biológica. Si la tecnología va a permitir remplazar a alguien o sus recuerdos, pensemos que la tecnología ya esta aquí, y justo a través de un filme, a través de la fotografía se capta el recuerdo de esa persona, su rostro, cuerpo .

Another End es parte de las 20 cintas en competencia por el Oso de Oro. La actuación de Gael García Bernal lo hace también un fuerte candidato al Oso de Plata como mejor actor.