a zona de un confort macabro. Basada de modo muy libre en la novela homónima del británico Martin Amis, Zona de interés (The Zone of Interest, 2023), de Richard Glazer (Bajo la piel, 2013), detalla con minucia sobrecogedora la vida diaria de una familia nazi (Rudof Höss, especialista burócrata del exterminio en Auschwitz, su esposa Hedwig y sus cinco hijos). Pocos pasos los separan de los hornos crematorios que operan día y noche en el campo vecino, sin que eso logre perturbar la calma hogareña que la pareja se empeña en preservar. Su zona de interés no es otra que ese espacio vital (el Lebensraum nazi) que todo expansionista depredador considera inalienablemente suyo, aun a costa de crímenes masivos.

La descripción fílmica del terror planificado que significó la solución final antisemita, cuenta con antecedentes notables de los que naturalmente abreva la cinta de Glazer: el cortometraje Noche y niebla (Alain Resnais, 1956), el portentoso documental Shoah (Claude Lanzmann, 1985), o la muy explícita ficción El hijo de Saúl (2015), del húngaro Laszlo Nemes. Sin embargo, hasta la fecha, ningún director había imaginado asumir en un relato fílmico, y con un rigor semejante, el punto de vista de los oficiales nazis con el fin de transmitir a los espectadores la naturaleza escalofriante de su ingeniería de exterminio y el grado de insensibilidad moral que pudieron alcanzar testigos directos y otros protagonistas de ese crimen inmenso. Gran favorita en Cannes para el premio máximo, que finalmente fue concedido a Anatomía de una caída, de Justine Triet, Zona de interés incide de modo singular y oportuno en el ánimo del público por las evidentes resonancias que sugiere en el siniestro panorama de la geopolítica actual.