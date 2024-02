Jesús Abraham Hernández

Domingo 18 de febrero de 2024

En un giro musical que combina el poder del heavy metal con la elegancia de la llamada música clásica, el espectáculo The 666 Symphony, creado por la Maiden Orchestra, integrada por 50 músicos mexicanos de cámara, promete llevar a los metalheads hoy, en el Pepsi Center WTC, a un viaje musical por lo mejor de la discografía de la icónica banda británica Iron Maiden.

Atto Attie, productor de este proyecto, dice en entrevista con La Jornada que crear esta agrupación metalera nació al imaginar potentes sonidos –como los de las estridentes guitarras Stratocaster de Dave Murray y Adrian Smith– producidos por músicos e instrumentos de una orquesta filármónica.

La idea surgió en mi adolescencia. Recuerdo que aprendí a tocar el bajo por inspiración de Harris, y desde entonces sentí que su música merecía ser traducida a un lenguaje sinfónico. Cuatro décadas después se juntaron las piezas para conseguir este proyecto , cuenta Attie, músico de emprendimiento solista e integrante de las bandas The Majestics y Los Concorde.

Así, la Maiden Orchestra (Slavic Ensemble) se convirtió en una de las bandas sinfónicas más reconocidas del país, fundada en 1992 por Igor Ryndine, miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Entre sus integrantes más distinguidos se cuenta Vladimir Tokarev, actual maestro de conciertos de la Chamber Orchestra of the Fine Arts.

La agrupación arrancará este año con un programa curado por Attie, con 15 de las piezas más populares de Iron Maiden, como Hallowed Be Thy Name, Fear of the Dark y Run to the Hills.

En esta ocasión estarán acompañados por la Minería Pops, proyecto de integrantes de la Orquesta Sinfónica de Minería dedicado a la interpretación de la música comercial o de grandes piezas del cine, como su reciente homenaje al compositor y director estadunidense John Williams, destacado por sus obras para Star Wars, Supermán, ET y Jurassic Park, entre otras.