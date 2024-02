Periódico La Jornada

Domingo 18 de febrero de 2024, p. 15

La empresa californiana OpenAI alcanzó un acuerdo con inversores que la llevó a valorarse en al menos 80 mil millones de dólares, reportó el viernes el diario The New York Times, en un año lleno de acontecimientos para el inventor del robot conversacional ChatGPT. La operación confidencial, no confirmada por OpenAI, supone que el valor de esta empresa líder en Inteligencia Artificial (IA) casi se ha triplicado en menos de diez meses, según fuentes del diario. El acuerdo exige que la empresa con sede en San Francisco venda acciones existentes a inversores, liderados por Thrive Capital, se indicó. OpenAI puso en línea su software de IA ChatGPT a finales de 2022, que causó un entusiasmo sin precedentes por esta tecnología capaz de producir textos, sonidos e imágenes de asombroso realismo mediante una simple solicitud en lenguaje cotidiano.