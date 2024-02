Por ejemplo, aunque no está prohibido el tabaco, uno de cada tres cigarros en América Latina tiene procedencia ilícita y se mezclan en los mercados legales donde el consumidor desconoce el origen. Lo mismo ocurre con otros bienes que provienen de robos con violencia, como las refacciones (en la región se roban más de un millón de autos por año y se desmantelan en tres horas para venderlos en partes).

Hay una yuxtaposición entre la criminalidad de nuestros días y la licitud de los mercados. No todos los mercados son absolutamente ilegales, como el caso de la droga . Hay otros que se alimentan del robo y contrabando, y a ellos acuden algunos consumidores latinoamericanos porque los costos pueden resultar más atractivos. Lo interesante del negocio del crimen es que hay un fuerte componente legal .

Al margen de las policías de América Latina, que han sido rebasadas en su capacidad de disuadir el delito, el sistema de justicia penal se encaminó en detener al último eslabón de la cadena (...) pero nunca desarman los nudos críticos de los mercados ilegales .

Bergman ejemplifica: en la minería se suelen acusar a los campesinos por la extracción irregular, pero no se toca al distribuidor ni al gran mayorista. Eso no acaba con el negocio. Hay un efecto de remplazo, por eso tenemos las cárceles llenas y no podemos resolver .

Ensayar una solución no sólo pasa por las instituciones, sino por desatar los nodos en los que se encuentra el negocio criminal, hay que entenderlo y crear los incentivos para que no exista. Es muy difícil , admite el investigador. Por ejemplo, las autopartes suelen tener tasas impositivas muy altas, prácticamente la mitad de lo que cuesta una llanta es impuestos. Si éstos se reducen, el consumidor en la calle podría preferir los mercados legales.

En este caso no entra un fiscal, un juez, un policía... nada. Es política pública .

Servicios especializados

Al margen de otras actividades con las que lucran, el negocio de las cárteles es el trasiego de narcóticos, sus ganancias ahí equivalen a 25 por ciento del precio total de la droga, lo que hace de su control uno de los principales detonadores de violencia, afirma Bergman.

“El negocio de los grupos narcos está en haberse especializado en cruzar la frontera a través de distintas técnicas”. Sí, existe la diversificación criminal que les ha hecho entrar en otras delitos que les significan ganancias, como el tráfico de personas, el contrabando, la extorsión, pero el negocio fundamental, por el cual se han hecho multimillonarios en dólares, es por sus habilidades para burlar la frontera. Eso es lo más difícil .

Bergman compara cómo la ilicitud dispara la utilidad. Un kilo de café en una finca de Colombia cuesta 3 dólares y alcanza los 12 dólares en cualquier ciudad estadunidense. Un kilo de cocaína también proveniente de una finca de Colombia puede costar aproximadamente dos mil dólares, en Brasil o Argentina ese mismo producto puede alcanzar 20 mil dólares, pero fraccionado en Estados Unidos para su venta alcanza 200 mil dólares.

Cuanto más sofisticados son los métodos para frenar ese flujo, mayor es el diferencial de precios y mayores utilidades tienen los cárteles . Como el mercado en Estados Unidos es muy grande –de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud de ese país, 70 millones 338 consumieron narcóticos ilícitos en el último año–, el que lo provea se va a hacer millonario, precisamente porque es ilegal .

Negociar y pacificar

México comparte una frontera de 3 mil kilómetros con Estados Unidos y los grupos mexicanos de la droga, que siempre traficaron marihuana y la goma de opio, eran ricos, pero no en la dimensión de lo que son ahora. Y, en ese momento, el país no tenía el problema de criminalidad que tiene hoy , puntualiza.

Las instituciones policiales mexicanas, históricamente corruptas y débiles , habían logrado contener el crimen, pero esto terminó con la modificación en el mercado de cocaína.

Los traficantes aprovecharon la debilidad institucional del sistema de justicia penal mexicano para socavar el frágil equilibrio preexistente, allanando el camino para la actual ola de violencia.

De acuerdo con lo consignado por el sociólogo, en México hay un mercado interno de cannabis, cocaína y sus derivados, que no excede 600 millones de dólares; el principal negocio viene del tránsito a Estados Unidos, donde la política prohibicionista no contiene la demanda de drogas.