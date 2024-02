Por ejemplo, Vincent recuerda en su libro que en 1999 sufrió un brutal atropellamiento, al aparecer de un llamado Bryan Smith, quien había dejado de prestar atención a la carretera para mantener a su perro alejado de una nevera con carne cruda que llevaba en la parte trasera del coche. Ahí recuerda lo que dijo King: “Se me ocurre que casi me mata un personaje que podría haber salido en una de mis novelas.

En el libro se recuerda que en la basura de King había sobre todo latas de cerveza, colillas de cigarro, cocaína, cucharas para la coca manchadas de mocos y de sangre, calmantes, botellas de jarabe para la tos, antigripales y botellas de enjuague bucal. Según Vincent: “las revisiones de It fueron realizadas en un estado de aturdimiento propiciado por el alcohol y las drogas al final de los largos días de rodaje de La rebelión de las máquinas, que King escribió y dirigió”.

En cualquier caso, ese primer adelanto por Carrie permitieron a King dejar su trabajo y dedicarse a escribir a tiempo completo. Su trabajo era de profesor en la Academia Hampden en Maine, con un salario anual de 6 mil dólares, y que además laboraba en una lavandería industrial. El anticipo para su segunda novela fue de 250 mil dólares, El misterio de Salem’s Lot, en 1975. A partir de ahí empezó una carrera que lo convirtió en el autor de 60 novelas, 200 cuentos, más de 20 guiones y ensayos, medio centenar de adaptaciones al cine y la televisión y cerca de 500 millones de ejemplares vendidos.

En el libro de Vincent también se recuerda un detalle sobre su personaje Annie Wilkes, la fan carcelera de Misery: “Estos últimos años King ha hablado abiertamente de Annie como una metáfora de la cocaína y de él mismo como el escritor mascota: ‘Sabía sobre qué estaba escribiendo; nunca hubo ninguna duda. Annie era mi problema con la droga, y ella era mi fan número uno. Dios, nunca quería marcharse”.

Tanto Carrie como El resplandor se volvieron largometrajes a los pocos años de su lanzamiento editorial y pasaron a la historia del cine. La actuación de Sissy Spacek como Carrie y la interpretación de Jack Nicholson como Jack Torrance forman parte de la historia clásica del cine, aunque King no estuvo del todo satisfecho con la versión cinematográfica de El resplandor, según se recuerda en el libro, que consideró que los aspectos personales de la historia se quedan cortos y no se desarrollan lo suficiente.

Los inéditos