demás de su cabello larguísimo y la belleza que la caracteriza, Carmen Boullosa es una gran escritora. La conocí en los años 80 al darle un aventón después de un espectáculo de Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe en El Hábito. Esa noche, Carmen Boullosa presentaba su obra Trece señoritas, que a todos nos encantó.

Autora prolífica y muy reconocida desde muy joven, sus más de 20 novelas y sus 24 poemarios, así como sus libros para niños, la sitúan en la cúspide de la pirámide de Teotihuacan. Xavier Villaurrutia la premió en 1989 y Jorge Ibargüengoitia la reconoció en 2021. Un público de lectores de todo tipo sigue hoy por hoy sus intervenciones en voz alta, busca sus opiniones, asiste a sus conferencias, a la presentación de sus obras de teatro y extraña su poesía cuando se prolonga demasiado su estancia en Estados Unidos como profesora en las universidades Georgetown y Columbia. Sin embargo, viajar a otros países no la ha alejado de nosotros y le ha dado una perspectiva muy saludable. Recuerdo haber tomado el subway en Nueva York y visto su nombre en lo alto de todos los vagones. Su triunfo podría equipararse al de Miguel Covarrubias, quien conquistó en los años 30 a toda Nueva York (con toda y su Estatua de la Libertad) gracias a su encanto y su enorme sentido del humor impreso en sus dibujos, que entonces publicaba Vanity Fair.

–Decidí que era escritora cuando yo era adolescente, a los 15 o 16 años. No había escritores en la familia, ni en nuestro círculo. Era algo ajeno, lejano. En parte, es posible, también fuera por esto mi decisión, o mi declaración, de que yo era escritora, porque me llevaba a otro mundo, a un territorio respetado –mi papá era un lector empedernido, la casa estaba llena de libros–, pero que no tenía sello familiar.

“Mi mamá había muerto, las circunstancias no eran felices. Declararme de esa identidad –¡escritora!– fue mi salvación. Me lo creí, me tragué mi ilusión de una mordida. Era como si un rayo me hubiera tocado, me hubiera dado de un escudo mágico para protegerme, resguardarme de toda intemperancia o maleficio.

“Hay también la posibilidad de que yo estuviera cumpliendo un deseo a mi papá... lo acabo de pensar y es muy posible. Su devoción por los libros era notable. No es que fuera lector ocasional: ocasionalmente conversaba con otros, a él lo que le gustaba era la palabra impresa en libro. Me dijo un día que le hubiera gustado dedicarse ‘a las humanidades’ –una manga muy ancha–, y que no había podido porque la razón del ‘no poder’ era obvia entonces: su familia, una familia vieja de la ciudad, había tenido momentos de esplendor –vienen de Eguiara y Eguren, de su sobrino Iraeta, que casó a su hija mayor con un Icaza, que, como el suegro, además de ser mercader, metió las manos en la producción y venta de azúcar para poder vender el cacao amargo del Soconusco y de Guayaquil, fueron miembros del Consulado. A su lado están los Boullosa, que no cantaron mal las rancheras; el primero que llegó, hasta donde sé, fue gobernador de Tlaxcala y ‘protector de indios’ (ese segundo título está muy por verificarse). Del lado de la mamá de su mamá, los Vértiz, tampoco cantaron mal las rancheras entre el monopolio de la pólvora (vivieron un tiempo en el mero Molino del Rey) y el transporte de los bienes de la Corona. Pero todo se les deshidrató, a unos y a otros, porque no supieron jugar las cartas del tiempo, el gran traidor. Así que mi papá, el primogénito, tenía la carga de hacerse de un lugar. No le fue mal, pero sí le fue peor: dejó las letras, su gran amor, y peor aún, se le murió su otro gran amor, mi mamá, cuando tenía 36 años y seis hijos. Una catástrofe para nosotros, más para mis hermanos pequeños; sobre todo, se me rompe el corazón cada que recuerdo a Mercedes, apenas había cumplido dos añitos cuando ya llegó Pifas.

“Encontré mi ciudad en la ilusión y la verdad que es escribir. Me salvé la vida. No la perdí como el de La vorágine, que, dijo su autor, don José Eustasio Rivera, ‘jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia’. Me pasó, en la mitad, exacto lo contrario: ‘jugué mi corazón al azar, y me lo ganó la literatura’. Ha sido una aventura preciosa. La otra mitad de mi corazón es más problemática, pero hoy estamos hablando de lo que es escribir, y además nunca hablo de ella.”

