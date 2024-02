Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Domingo 18 de febrero de 2024, p. 2

El fenómeno Vivian Maier (1926-2009) llega al Museo Franz Mayer en forma de una exposición que rev(b)ela –como reza la publicidad– a esta neoyorquina que ejerció la fotografía a lo largo de 45 años, aunque se sostuvo económicamente como niñera. Su vasta obra, de 150 mil negativos y 300 películas de 8 y 16 milímetros –también incursionó en el cine–, se salvó de perderse gracias a una casualidad. Comprende, además, 5 mil impresiones vintage, 20 horas de cintas de audio y 2 mil 500 carretes sin revelar.

Según Anne Morin, curadora de Rev(b)elada: Vivian Maier, fotógrafa, muestra itinerante de más de 200 piezas, la protagonista tuvo una vida silenciada , era invisible , sin identidad , y, dada su profesión, carecía de hogar: su habitación era su propia fotografía. Maier se hacía visible por medio del autorretrato; llegó a realizar unos 500 por año, dijo Morin. Autodidacta, era curiosa y poseía gran cultura visual . Iba al cine, a exposiciones, leía periódicos y revistas.

El autorretrato es uno de los núcleos temáticos de Rev(b)elada, junto con El teatro de lo ordinario, Las identidades extraordinarias, Los gestos intersticiales, Las infancias, La fotografía a color y Juegos cinéticos. Morin empezó a investigar el colosal archivo Maier en 2016, aunque entró en contacto con su obra un lustro antes.

Para la curadora, Maier es única en la historia de la fotografía, primero, por la vastedad de obra que comienza en las calles de Nueva York (1951-1956) y continúa en las de Chicago, hasta 1995. Su unicidad se debe también a que Maier es un “misterio, un enigma, algo que no podemos analizar del todo, porque su vida era pasar de casa en casa, procurando a los demás. Era alguien que pertenecía a la otra vertiente del American dream o American way of life, a la clase obrera. Era alguien que no era vista”.

Hallazgo fortuito