Ernesto Martínez Elorriaga y Juan Carlos Flores

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 17 de febrero de 2024, p. 11

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en los siete meses restantes de su administración va a continuar la transformación en el país y subrayó que quien lo sustituya en el cargo tendrá el mismo pensamiento que él ha enarbolado.

“Ya me faltan siete meses y días, pero estoy absolutamente seguro. No puedo decir más cosas porque me pueden sancionar o cepillar, pero sí les digo que quien me va a sustituir tiene el mismo pensamiento, las mismas ideas, y por eso me voy a retirar tranquilo. Me voy a jubilar porque también soy maderista, soy partidario del sufragio efectivo, no relección.”

Al encabezar un acto sobre programas de Bienestar, ante unas 5 mil personas reunidas en el estadio Venustiano Carranza, de Morelia, Michoacán, sostuvo que quedó claro que el problema del país no era la falta de presupuesto, sino la corrupción, y lo estamos demostrando porque estamos transformando a México desde abajo .

El jefe del Ejecutivo subrayó: Vengo a decirles que vamos a continuar con la transformación. Va a seguir la misma estrategia en el tiempo que me queda; vamos a seguir combatiendo la corrupción, porque eso era lo que impedía el desarrollo de nuestro pueblo y de nuestro querido México, el bandidaje oficial, la corrupción .

El tabasqueño reconoció especialmente a los migrantes mexicanos que durante la crisis que ocasionó la pandemia, aumentaron las remesas como nunca, lo que permitió salir adelante y lograr a la fecha que el peso se haya fortalecido frente al dólar.