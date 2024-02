El coordinador panista Julen Rementería comentó que solicitó a sus asesores jurídicos un estudio sobre la validez de esa decisión, mientras el perredista Mancera sostuvo que en la ley que rige al SPR no existe la figura de encargado de despacho y se corre el riesgo de que estén en duda y puedan controvertirse los acuerdos que suscriba quien actúe bajo esa condición.

Los coordinadores del PAN, Julen Rementería; del PRD, Miguel Ángel Mancera, y la senadora del PRI Claudia Anaya, dijeron que analizan a fondo ese tema y exigirán que la propuesta de ratificación en el cargo de Villamil se vote de inmediato en el Senado, porque todo indica que Morena no tiene intención de hacerlo, ya que saben que el bloque opositor votará en contra y no reunirán la mayoría calificada.

La senadora Anaya expresó que ante la imposibilidad de Morena de sacar el nombramiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, determinaron darle la vuelta a la ley y por la vía administrativa posibilitar que Villamil siga dirigiendo al SPR .

Lo consideró una burla que no van a aceptar, porque Morena está frenando el nombramiento presidencial , que desde el primero de este mes se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, donde no se ha dictaminado, y la mesa directiva no lo tiene tampoco entre los temas a votación.

Rementería resaltó que el próximo martes, cuando se reúne la Junta de Coordinación (Jucopo), van a exigir que la propuesta se dictamine y suba al pleno, se vote como se tenga que votar y en caso de que no se consiga la mayoría calificada, la propuesta de dejar otros cinco años a Villamil se regrese al Ejecutivo .

Lo que no se puede permitir es que congelen el nombramiento y por la vía de los hechos Villamil siga dirigiendo al organismo responsable de la radio y la televisión pública , insistió el panista.

El senador Monreal comentó que se busca llegar a acuerdos con la oposición a fin de sacar ese y otros nombramientos.