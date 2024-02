Romero Vázquez subrayó que en estas casi tres décadas de la iniciativa, que surgió con el reparto de comida empaquetada en bolsas, se han mantenido de la solidaridad de las personas. Ha sido algo que verdaderamente nos sorprende, que la respuesta es más de la sociedad civil, organizaciones que se han sumado a este proyecto y gente nueva que se va conociendo a través de los medios, los pódcasts y documentalistas , enfatizó. Sobre el apoyo del gobierno, aseveró, realmente no tenemos mucho que decir, lamentablemente .

El incremento del flujo de migrantes que cruzan por Amatlán de los Reyes, Veracruz, la variedad de nacionalidades que lo integran, la presencia de niños, adolescentes y mujeres, así como las violencias que sufren en su trayecto, son el motor por el que desde hace 29 años Las Patronas brindan refugio, comida y ropa a estas personas. Es muy doloroso y triste, pero es lo que nos confirma más que no podemos dejar de hacerlo , expresó Norma Romero Vázquez, coordinadora del popular albergue.

En entrevista, expuso que también a lo largo de estos años han visto cómo permanece y al mismo tiempo ha cambiado la migración. Siempre estábamos viendo más el tema de los centroamericanos, pero hoy se han sumado muchos países , lo que ha sido igualmente un reto para el albergue.

“Hay chinos, de Camerún, Pakistán y uno dice: ‘¿qué más nos tocará ver?’ Es gente que tiene un gran problema y muchas veces no puede ser ayudada porque no hablan español. Nosotros hemos tenido que aprender y buscar una solución para poder entenderlos y sobre todo orientarlos, porque no conocen el país… ellos sólo saben que deben subir al tren”, compartió.

Advirtió que las violencias que sufren los migrantes en su trayecto también han aumentado. Muchos de ellos han tenido la mala fortuna de vivir un secuestro, pero eso más bien en la zona sureste. La parte que más nos nombran es entre Coatzacoalcos y Tierra Blanca, donde han sido presa fácil de secuestro, robo .