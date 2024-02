Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 17 de febrero de 2024, p. 3

En la compra del programa Pegasus –usado para espionaje en los dos sexenios anteriores– hubo fraude, pues se adquirió en más del costo de lo que se debía pagar, aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.

Al participar en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario fue interrogado sobre el fallo del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que la UIF transparente los contratos del malware comprado a la empresa israelí NSO Group.

¿Qué le corresponde a la UIF? Dar los elementos para documentar que el equipo adquirido estaba sobrevaluado, hubo fraude, se compró por más de lo que valía.

Indicó que la unidad a su cargo nunca ha tenido problema para entregar información sobre este caso. “Nosotros no somos la autoridad que deba entregar públicamente contratos, porque obviamente no firmamos ningún contrato; la autoridad nos los muestra y hacemos un análisis, no sólo de esos convenios, sino de las operaciones financieras involucradas en los pagos de lo que amparan dichos documentos. No hay el menor problema y nunca lo ha habido para entregar datos referencias sobre el asunto de Pegasus”.

Aclaró que no corresponde a la UIF indagar la forma en que se utilizó ese equipo, sino a otras autoridades judiciales, por lo que hay una carpeta de investigación por este caso en la Fiscalía General de la República (FGR).