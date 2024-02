D

e por sí angustiado por las investigaciones en curso que apuntan en su contra, el comandante Borolas suda copiosamente por la más recientes revelaciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, sobre su conocimiento y eventual participación en la sucia compra del programa de espionaje Pegasus –adquirido en su sexenio y también utilizado en el de Peña Nieto–, porque, de entrada, se ha documentado que tal operación fue fraudulenta al adquirirse a sobrecosto, es decir, en su gobierno, y más allá de los fines ilegales para los que contrató el servicio , alguien se quedó con el excedente en demérito de las arcas nacionales, porque, con ese fin, en el calderonato no dejaron piedra sin labrar.

De entrada, detalló Pablo Gómez, el equipo Pegasus se compró con sobrecosto, hubo fraude, se adquirió por más de lo que valía , lo que ya implica un ilícito y el consecuente daño al erario, así como un ilegal beneficio para uno o varios ex funcionarios. Y por aquellos ayeres Borolas se presumía como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, las que, no únicamente, operaron ese software de espionaje. Entonces, a él que tanto le gustaba jugar a los soldaditos, ahora no puede salir con que desconocía este enjuague.

En la mañanera de ayer, al titular de la UIF se le preguntó si ¿en las investigaciones sobre García Luna se ha encontrado algún nexo con Felipe Calderón? , y Pablo Gómez, como buen torero, se limitó a señalar que vamos a analizar la información de las cuentas que se operaron desde Barbados (uno de los países utilizados por el ex secretario de Seguridad Pública de Borolas y socios para triangular sus operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita); es una cosa que no ha terminado todavía. Vamos a ver quiénes aparecen ahí, porque hay mexicanos involucrados en lavado de dinero.