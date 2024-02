▲ En imagen de archivo, Jorge Winckler Ortiz, en el Congreso local de Veracruz. El ex funcionario fue cesado del cargo de fiscal en septiembre de 2019. Foto Sergio Hernández Vega

Dijo que el juez pidió la liberación de Winckler, “pero el director del penal no lo puso en libertad, e hicieron tiempo para que llegara la fiscalía de Veracruz –en coordinación con la mexiquese– y le cumplimentaran la nueva orden de captura, ahora por un tema de tortura”.

El jueves tuvimos la audiencia de Winckler para revisar la prisión preventiva justificada, ganamos la audiencia y logramos que el juez considerara que la prisión preventiva justificada no debía sostenerse. Y se modificó la medida cautelar, para permitir que Jorge enfrentara su proceso en libertad , explicó su abogado, Rodolfo Félix Cárdenas.

La nueva orden contra el ex fiscal se dio horas después de que un juez en el estado de México le varió las medidas cautelares de prisión preventiva y le permitió llevar su proceso anterior en prisión domiciliaria, con el pago de una garantía de 200 mil pesos, la entrega de su pasaporte, la colocación de un brazalete y la firma periódica en los juzgados.

Winckler Ortiz estaba bajo proceso por un juez del estado de México, cuando la fiscalía de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, acudió con una orden de un juez de Pacho Viejo. El defensor dijo: “es claro que la fiscal Hernández busca imputar a Winckler un nuevo delito para mantenerlo preso ahora en Veracruz, porque trasladarlo a un penal federal no les resultó, les quitó competencia. Mencionó que ellos se enteraron por los medios informativos sobre el traslado de su defendido y de la ejecución de otra orden de detención, porque es evidente que no quieren que esté asistido por sus abogados, van a querer imponer un defensor público .

El ex fiscal fue aprehendido por primera vez el 25 de julio de 2022 en Puerto Escondido, Oaxaca, por los presuntos delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.

En esa ocasión, bajo el proceso penal 296/2019, por presuntamente haber privado de su libertad a Francisco Zárate Aviña, jefe de escoltas de Luis Ángel Bravo Contreras, ex titular de la FGE durante el gobierno de Javier Duarte (2010-2016). En la administración del panista Yunes Linares, Winckler Ortiz encabezó las investigaciones contra varios ex colaboradores de Duarte. También se distinguió por confrontarse con familiares de personas desaparecidas y por bloquear a periodistas en redes sociales.

Al cierre de esta edición, la audiencia inicial no se había realizado por-que Winckler no contaba con un abo-gado. La fiscalía presionaba para que aceptara uno de oficio, pero el ex fiscal insistía en esperar al equipo jurídico que acompaña su caso.