Paralela a la presión por sacar adelante el trabajo, la película presenta a Estela, una migrante mexicana recién llegada a Nueva York y que solicita trabajo sin dominio del idioma pero con experiencia en una cocina de conocida cadena de restaurantes en México: protagonizada por la actriz Ana Díaz, de manera emotiva en conferencia de prensa compartió su muy personal experiencia: para mí fue impresionante, siempre quise trabajar con Alonso, luego me enteré de la historia; vi ahí una oportunidad para retratar la soledad del migrante; mi mamá hace años salió de su país y está viviendo en uno donde no conoce el idioma y para mí eso es la soledad pura, no poder compartir tu cultura, esas palabras, y entonces aprendí a verlos con ternura; la valentía se muestra cuando dejas atrás todo lo que amas por seguir un sueño. Son personajes con miedos, con muchas heridas, pero también sueños y no hay que quitarle a las personas la posibilidad de soñar .

La cocina sigue también la historia del cocinero Pedro, interpretado por el actor mexicano Raúl Briones Carmona. Involucrado sentimentalmente con Julia, una estadunidense empleada como mesera cuyo papel es interpretado por Rooney Mara. El desenlace no podía haber sido más agitado cuando se entera de que su enamorada se ha practicado un aborto y rompe en desesperación alterando violentamente la jornada en la cocina.