Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 17 de febrero de 2024, p. 6

Mon Laferte, a quien le agrada la llamen la chilena más mexicana , retomó su faceta artística independiente y compartirá su eclecticismo musical, arte y creatividad en la gira Autopoiética Tour 2024, con la cual recorrerá México, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.

En conferencia de prensa virtual con diversos medios del continente, la cantante y compositora anunció entusiasmada la rola Obra de Dios, producida por la propia artista y Manu Jalil, la cual marca una nueva etapa en su trayectoria. Este es mi primer lanzamiento independiente después de varios años con una compañía grande; quiero expresarme, ser libre; hice esta canción y quiero mostrarla al mundo .

La artista quien ha obtenido cuatro Latin Grammy, además de dos nominaciones al Grammy y ha vendido millones de álbumes alrededor del mundo, puntualizó: la decisión de la independencia es porque no quise renovar contrato; mi etapa con la compañía fue buena, aprendí y crecí mucho. De hecho, cuando ésta llegó yo era independiente y necesitaba ese apoyo, pero ahora pensé que no me sentía tan cómoda por muchas cosas, no quiero entrar en detalles porque sería larguísimo, pero estoy bien en este momento .

Sensación de libertad

Norma Monserrat Bustamante Laferte, nombre real de la cantante, sostuvo: “tengo una sensación de libertad al no tener un contrato que me amarre discográficamente, es para bien y eso está cool; me emociona ver qué pasa en esta faceta haciendo música, más relajada, con menos compromisos y expectativas”.

En este contexto, dijo Laferte que le emociona “compartir su música, así como estar de tour, porque siento que es mi primera gira, como ya en serio, después de que fui mamá; porque la última vez que estuve mi bebé tenía tres meses y me sentía como mamá y no como Monserrat; cantaba y se me salía la leche. Ahora de nuevo soy yo, soy música, artista, creadora y voy al escenario de nuevo. Tengo ganas de comerme el mundo”.

Luego de la revolución de Autopoiética, su octavo disco, Mon Laferte regresó con Obra de Dios, un tema en el que los sonidos de su pasado álbum siguen presentes, con la creación por medio de bases rítmicas, trip-hop y electrónica, volviendo a la esencia más alternativa de los primeros años de su carrera.

“Quiero experimentar y siempre estoy en esa búsqueda; cada disco es diferente al anterior. Autopoiética es más experimental porque es evidente que juego con la música; no me gusta quedarme en el mismo sitio, me aburro”, dijo la intérprete.

El videoclip fue dirigido por la realizadora chilena Camila Grandi y grabado en Berlín, en espacios tan cinematográficos y retrofuturistas como el Internationales Congress Centrum (ICC) y el paso subterráneo Messedamm.

Quien protagoniza este video junto con Mon es la compañía artística con su base de operaciones en Zúrich y cuyo trabajo fascinó a la cantante. “Me siento conectada con ellos en su idea de cómo crear. No son una compañía sólo de danza o de performance. No se les puede meter en un cajón porque piensan que el arte debería ser muy libre. Les interesa la moda, la instalación sonora, la música, los cuerpos, el discurso y creo que eso es algo que resuena mucho con cómo yo veo mi propio camino”, expresó.