El escritor británico de 63 años, quien además es en sus propias palabras editor, nerd de las palabras y adicto al café , describió que What You Need to Be Warm, como se titula en inglés, trata de nuestro derecho a sentirnos a salvo, seamos quien seamos y vengamos de donde vengamos; también, sobre tender la mano y acoger a quienes se encuentran lejos de su hogar .

Lanzado por la Acnur, busca crear conciencia sobre la problemática de los desplazados y refugiados, así como recaudar fondos.

El volumen comenzó a circular recientemente en español y lo recaudado de las ventas se destinarán a la agencia de la ONU, que difunde que en invierno, los campamentos y los asentamientos de refugiados son azotados por fuertes tormentas y vendavales; aterrorizadas, las familias tratan de abrigarse y protegerse de las inclemencias del clima .

El connotado autor de Good Omens, con miles de seguidores por sus historias fantásticas para niños y adultos, fue nombrado Embajador de Buena Voluntad en 2017, aunque su colaboración con la Acnur inició desde 2013. Ha participado en otras iniciativas, por ejemplo, los videos Lo que se llevaron consigo, Las palabras importan, Con los refugiados y Todo el mundo cuenta.

Entre el horror hay pequeñas y gloriosas historias de supervivencia y esperanza, de fortaleza y dignidad , destaca la Acnur las declaraciones de Gaiman.