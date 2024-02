Daniel Salinas Basave, periodista, escritor y discípulo de Campbell, lo describió como el tijuanense universal y, a diferencia de muchos, él dice no percibir la ausencia del escritor, pues convive con su presencia todos los días. Podría decir que está omnipresente en mi escritorio, en mi escritura y en mis pensamientos .

▲ En el homenaje se abordó el desencanto del columnista por el periodismo. Aquí, captado en 2001. Foto Yazmín Ortega Cortés

“Para muchos temas, Federico era muy valiente; en Proceso hizo una cantidad de denuncias... Cuando estábamos recién casados, hubo algún momento en que temí por su vida a causa de los reportajes que publicó. Lo movía, conmovía y destanteaba que la denuncia no llevara a nada, que no pasara nada; aquí, tú puedes hacer el más grande acto de impunidad y no tiene castigo; nunca se sabrá quién mató a Manuel Buendía; nunca se sabrá quién mató a Javier Valdez”, señaló Gaitán Rojo.

La mención del ex colaborador de La Jornada, cobardemente asesinado y aún sin justicia, produjo una pausa en Carmen Gaitán que transformó en anécdota.

Estando Federico en el hospital, Javier Valdez tomó un avión, se vino directamente de su ciudad; entró al hospital, me pidió permiso para verlo en terapia intensiva, le besó la mano y se regresó; años después, el muerto era Javier Valdez , recordó rodeada por otros de los estudiantes de su marido, quienes de muchas formas siguen la huella de su maestro.

Los periodistas escribimos rayas en el agua , se dolía Campbell en sus textos. Es lo que Federico cuestionaba. ¿Vale la pena que estos jóvenes expongan su vida? ¿Que los maten como a Javier Valdez o a Manuel Buendía? Ese fue el desencanto al final: buscan la verdad y nunca se sabrá , expresó la viuda de Campbell.

Con múltiples gestos expresó los dolores del hombre con el que compartió una vida, pero también recordó que el oficio lo llevó incluso a que, con una calentura de 40 grados, escribiera su última columna; nunca dejó de escribir, aun al borde de tener un colapso de salud cumplió con su columna. Vivía en esa paradoja, de que más valía decir la verdad, aunque te expusieras; sin embargo, pensaba que no valía la pena que se matara a un joven por decir la verdad en un Estado que no respalda, que no le iba a dar respuesta alguna .