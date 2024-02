P

or mencionar sólo los más notorios: Todas las mañanas del mundo y Butes, textos de Pascal Quignard entrañablemente habitados por la música. La evidente y productiva pasión melómana del gran autor francés va mucho más allá de la afición ocasional del diletante. Músico él mismo, ha llevado una vida siempre conectada al quehacer musical, como estudioso, como ejecutante, como promotor; de ahí que las espléndidas reflexiones sobre la música que forman parte consustancial de sus textos sean formuladas con un particular conocimiento de causa. El amor el mar, su libro más reciente (Gallimard 2022, en francés; Galaxia Gutenberg 2023, en castellano) es como una poderosa decantación y sublimación de las pulsiones musicales de Quignard y es, a la vez, mucho más.

Al centro de esta espléndida novela están dos amantes: ella, Thullyn, toca la viola da gamba: él, Hatten, el laúd y la tiorba. Su historia de amor y música, narrada con una pasión profunda y concentrada por Quignard, es una historia de encuentros, desencuentros y rencuentros jalonados por viajes, trayectos, mudanzas y traslados que no hacen sino exacerbar el deseo de Thullyn y Hatten. En el acompañamiento que hace Quignard de estos amantes, hay un punto de vista caracterizado por un erotismo que no por ser en ocasiones muy explícito es menos refinado y, por ello, particularmente potente. Este enfoque del escritor sobre la pareja de amantes músicos se extiende a todos los demás aspectos de esta historia, literalmente barroca, en cuanto que el matiz sensual de los encuentros entre Thullyn y Hatten es complementado con delicadas y evocativas descripciones de paisajes, animales, edificios, pinturas, telas, ropajes, tapices, violas, clavecines, grabados, texturas, olores, sabores, colores, climas, lo que da por resultado un texto avasalladoramente sensorial. Y, sí, el entorno de los amorosos intérpretes está habitado por una vasta galaxia de músicos: Sainte-Colombe y Marais (que no podían faltar), Kapsberger, Bach, Buxtehude, Zachow, Chambonnières, Blow, Weckmann, Schütz, Rameau, Couperin, Blancrocher (o Blancheroche) y varios otros. Y como un poderoso primus inter pares, Johann Jakob Froberger, cuya música y figura son el hilo conductor de esta armónica y resonante narración.