ientras se presenta en el Congreso de la Unión una pírrica y acotada reforma constitucional en materia de derechos indígenas, muy lejos de la integralidad jurídica que se propuso en el diálogo de San Andrés, la guerra contra los pueblos originarios del México cuarto transformista continúa en todo el territorio nacional. El llamado crimen organizado asola espacios comunitarios en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Morelos, entre otros estados bajo el asedio delincuencial, mientras la militarización y el militarismo van de la mano de reiteradas declaraciones presidenciales de reconocimiento a las fuerzas armadas, que no han disminuido la letal presencia de los cárteles en los ámbitos rurales y urbanos. Así, se impone violentamente la acumulación militarizada-delincuencial, que caracteriza al capitalismo actual.

El caso de Ostula, Michoacán, es paradigmático. En el comunicado del 2 de febrero de la comunidad nahua de Santa María Ostula se informa sobre los ataques del cártel Jalisco Nueva Generación, que, con un comando de al menos 50 sicarios, se internó en territorio comunal, quemando casas e hiriendo a un comunero. Gracias a la organización autónoma, la guardia comunal hizo frente a los criminales, aseverando que seguirán en la primera línea, garantizando la seguridad y tranquilidad de nuestra población , aunque señalan: El contexto no ha mejorado, sino que recientemente se han recrudecido los ataques armados a manos de este grupo criminal contra nuestra guardia . Y se preguntan: ¿Qué han hecho el gobierno de Michoacán y la Guardia Nacional para garantizar la justicia y que estos hechos criminales no se repitan? ¡Absolutamente nada! Todo lo contrario, el gobierno estatal no ha dejado de criminalizar a nuestra guardia comunal a pesar de que el juez sexto de distrito, con residencia en Uruapan, ordenó a los poderes públicos en el estado no realizar ningún acto tendiente a su desconocimiento .

Igualmente, como ha sido informado por medios de comunicación alternativos, redes solidarias y organismos de defensa de derechos humanos, los ataques de paramilitares y cárteles del crimen organizado contra comunidades zapatistas y no zapatistas han continuado en varias regiones del estado de Chiapas, ocasionando múltiples violencias y desplazamientos forzados de población (ver Camino al andar, https://www.caminoalandar.org/).