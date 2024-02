Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 16 de febrero de 2024, p. 15

Un grupo de estudiantes realizó ayer una actividad político-cultural en la Facultad de Ciencias (FC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en solidaridad con el pueblo palestino, con la cual llamaron a la comunidad universitaria a conocer los actos de genocidio cometidos por el gobierno de Israel contra dicha colectividad árabe y no ser indiferentes ante ello.

Frente a la escultura conocida como El Prometeo, jóvenes de diversas carreras y escuelas repartieron volantes con información sobre las recientes agresiones de Tel Aviv contra los habitantes de la franja de Gaza y Cisjordania, así como contra infraestructura médica, escolar o de ayuda humanitaria.

Los estudiantes ofrecieron un concierto de chelo y guitarra, montaron una exposición fotográfica sobre las acciones militares en esta región de Medio Oriente e invitaron a los interesados a elaborar papalotes como acto simbólico de apoyo a Palestina.

“Es una jornada de solidaridad con el pueblo palestino por los 131 días de genocidio (cometido por el gobierno de Israel). Muchos ni siquiera saben lo que está pasando, siguen con sus vidas y piensan ‘si no está aquí, no me afecta’, pero sí nos afecta, porque podríamos ser nosotros” las víctimas de nuevas agresiones, señaló Miguel Ángel García Velázquez, alumno de licenciatura en biología de la FC.