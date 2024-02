Jared Laureles

Periódico La Jornada

Viernes 16 de febrero de 2024, p. 12

Con alhajas, electrodomésticos y boletas de empeño, varias personas acudieron ayer a la sucursal Centro del Nacional Monte de Piedad (NMP), pero se toparon con las puertas cerradas y las banderas rojinegras colocadas durante la madrugada tras estallar la huelga en esta institución prendaria con 248 años de historia.

Rosario, una de ellas, acudió a esa sucursal en la Ciudad de México con su boleta para refrendar sus artículos. En enero me dieron un préstamo de 5 mil pesos por unas alhajas; he pagado casi la mitad, pero me preocupa qué pasará si sigue cerrado por la huelga y cuándo me darán mis pulseras , externó.

La huelga anterior estalló hace 27 años y duró seis meses, del 18 de diciembre de 1997 al 19 a junio de 1998.

El miércoles pasado, 20 minutos antes de la medianoche, la institución de asistencia privada difundió un comunicado en el que aseguró: Ante la inminente huelga, estaremos en constante comunicación cson nuestros clientes por medio de nuestros múltiples canales oficiales, y les aseguramos que sus prendas contarán con total y absoluto resguardo en todo momento .

Aunque las más de 300 sucursales no están funcionando, el NMP informó en su página oficial que las personas con algún empeño vigente podrán realizar sus pagos en la web Mi Monte, la aplicación, una institución bancaria y una cadena de tiendas de conveniencia.

En el campamento instalado, Rosa María, secretaria de capacitación del sindicato, hace guardia junto con otra decena de compañeros. Acusó que fue la administración del NMP la que decidió levantarse de las negociaciones, pese a que las autoridades laborales y la juez pudieron prorrogar un día más el estallamiento.