Fabiola Martínez y Lilián Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 16 de febrero de 2024, p. 8

En los primeros seis días de recorridos en campo del personal del Instituto Nacional Electoral (INE), en la búsqueda de ciudadanos que serán funcionarios de casilla, el avance es de 12.7 por ciento respecto del objetivo trazado y en las bitácoras se reportan siete incidentes por el tema de la inseguridad, 24 accidentes leves, 15 robos con violencia y nueve sin violencia, así como 18 agresiones de perros.

Sin embargo, los capacitadores y supervisores electorales (poco más de 50 mil en todo el país) han podido hacer su trabajo.