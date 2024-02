Martín Sánchez Treviño, corresponsal

Viernes 16 de febrero de 2024, p. 5

Ciudad Victoria, Tamps., El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) postulará al ex gobernador priísta Eugenio Hernández Flores a la senaduría de primera mayoría, y por la segunda mayoría a Maki Ortiz Domínguez, ex alcaldesa de Reynosa y contraria al ex gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca.