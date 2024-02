Alma E. Muñoz, Néstor Jiménez y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 16 de febrero de 2024, p. 5

La coalición Sigamos Haciendo Historia dio a conocer la mayoría de sus candidaturas a diputaciones federales, donde abundan nombres de ex priístas, pero también hay familiares de ex dirigentes y legisladores, así como pocas opciones para la relección.

Entre los nombres que destacan, por Morena, están Pedro Zenteno, director general del Issste; Bryan Barranco, cantautor de la canción Morena; el senador César Cravioto; Rosario Orozco, viuda del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa; Ignacio Mier y Manuel Cota, hijos de Ignacio Mier, coordinador de los bancada en San Lázaro, y de Leonel Cota, titular de Segalmex.

PVEM y PT, en tanto, postulan a ex priístas como Luis Miranda Barrera, hijo del compadre del ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, Luis Miranda Nava.

Asimismo, Adrián Fuentes, antiguo colaborador del ex gobernador mexiquense Eruviel Ávila y Roberto Albores Gleason, hijo del ex mandatario de Chiapas, Roberto Albores Guillén. También fue designado el ex emecista Leoncio Morán Sánchez, por Colima.

Morena, también registró algunos ex priístas, como el ex líder estatal en Jalisco, Javier Guízar.

Otro nombramiento que resalta es el de Jessica Saidén Quiroz en Yucatán, quien intercedió para liberar a un presunto narcotraficante en 2022.

Por la relección, bajo las siglas del PVEM, Juan Carrillo Soberanis, a pesar de que tiene al menos siete denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, por el presunto desfalco de más de 250 millones de pesos que habría cometido en contra del erario de Isla Mujeres, municipio que gobernó por casi seis años, postulado por el PRI.

Aparece Antonio Gali López, hijo del panista Antonio Gali Fayad, quien gobernó Puebla durante un año, ocho meses para dar continuidad al sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas.

Entre otros familiares están Mario Miguel Carrillo Cubillas, sobrino del presidente nacional de Morena, Mario Delgado; Ernesto Prieto, hijo del ex titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y Alejandro Pérez Cuéllar, hermano del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

La candidatura por el distrito uno, con cabecera en Nuevo Laredo, será encabezada por el ex presidente municipal Carlos Canturosas Villarreal, quien fuera perseguido político por el ex gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.