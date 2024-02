Emir Olivares y Sergio Ocampo

Enviado y Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 16 de febrero de 2024, p. 4

Acapulco, Gro., Ante las revelaciones de que obispos de Guerrero buscaron un acuerdo con el crimen organizado para reducir los niveles de violencia en la entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que siempre los sacerdotes, pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan, en la pacificación del país. Lo veo muy bien, creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego, la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado, eso debe de quedar muy claro .

–¿Usted respaldaría que sigan estas conversaciones, estas negociaciones con el crimen?

–Sí, todos, los que pueden ayudar. Lo hace la Iglesia, me consta, en Michoacán, y lo hacen en otras partes.

–¿El gobierno respaldaría de alguna manera para que sigan estas conversaciones?

–Sí, nosotros lo vemos bien, lo vemos muy bien. Nada más que nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar.

De gira por Guerrero, recordó que en el pasado se auspició la creación de autodefensas que si bien comenzaron en esta entidad mucho tiempo antes, posteriormente se incentivó su creación. Sin embargo, destacó que en la actualidad el gobierno federal tiene desplegados 29 mil elementos de las diversas corporaciones: Marina, Ejército y Guardia Nacional.

Recordó las diversas acciones dirigidas a los jóvenes para evitar su inserción en el crimen organizado o desalentar su continuidad: para el que quiere abandonar ese infierno, la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser prisión, porque si está en una banda tiene que andar a salto de mata, no está tranquilo, no vive en paz, ¿y a cambio de qué?, de la troca, de la camioneta último modelo, de las alhajas, dinero. (...) Se tienen que andar ahí cuidando, no sólo a las persecuciones de autoridades, sino a las otras bandas. ¿Qué vida es esa? Y es mejor vivir modestamente que vivir con esa angustia .

El acercamiento

Un integrante de la Iglesia católica en Chilpancingo confirmó que el martes pasado se logró un acuerdo entre los líderes de los grupos criminales Los Tlacos y Los Ardillos para que se pusiera fin a la violencia, que en los últimos días dejó seis choferes muertos y un paro de transportistas de más de una semana.