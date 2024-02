C

ontinúo revisando planteamientos coherentes para superar la pobreza (P) y así mostrar a Claudia Sheinbaum que, si quiere convertir la reducción/superación de la P en uno de los tres objetivos principales de su gobierno (yo le he propuesto, además, los objetivos de reducir drásticamente la violencia y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero), debe enriquecer sus ideas al respecto y que hay mucho material valioso para inspirarse. Hoy abordo los dos primeros componentes de los siete que conforman la Estrategia para Superar la Pobreza (ESP) del PNUD para América Latina y el Caribe (ALC) que enumeré en la entrega anterior (9/2/24). El primero es el de crecimiento económico sostenido con equidad y el segundo el apoyo masivo a la economía popular . Expongo brevemente el primero y me detengo en el segundo: Crecimiento económico con equidad. Una condición necesaria, pero no suficiente, para la reactivación del crecimiento económico de los países de AL es el retorno a la estabilidad macroeconómica. Las condiciones suficientes adicionales son, al menos, recuperar los niveles de ahorro e inversión y desarrollar un sector exportador sólido. Por tanto, es necesario actuar sobre los factores determinantes de la inversión (pública y privada) y de la capacidad exportadora. La recuperación económica y la transformación productiva son, a su vez, condiciones necesarias, pero no suficientes para superar la P. Se requiere un crecimiento en el cual el ingreso de los pobres aumente más rápido que el promedio y que el gasto público se oriente de manera creciente hacia los satisfactores básicos. Esto supone tres tipos de política: salarial, orientada a recuperar y superar los niveles reales de los salarios mínimos y medios que prevalecían antes de la crisis; otra para el desarrollo de la economía popular, y la tercera, política social para superar la P .