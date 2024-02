E

n el juego contable de los números, en 2023 el monto de inversión extranjera directa (IED, alrededor de 36 mil 100 millones de dólares) captada por nuestro país rompió todas las marcas y, si se suma el registrado en el cuatrienio previo, se tiene que por ese concepto habrían ingresado cerca de 200 mil millones de billetes verdes en cinco años de gobierno del presidente López Obrador, 40 por ciento más que en igual periodo con Enrique Peña Nieto en Los Pinos.

Excelente noticia, hasta ahí. El pero surge cuando se desmenuzan los conceptos registrados en 2023 y que totalizaron los citados 36 mil y pico de millones de dólares. Ello, porque la mayor proporción del todo correspondió a reinversión de utilidades (74 por ciento del total), es decir, ganancias obtenidas por las trasnacionales en la economía mexicana y cubiertas por consumidores mexicanos, pero que terminaron en las alforjas de los inversionistas foráneos.

Lo anterior no equivale a llegada de capital fresco proveniente de terceros países, a dinero contante y sonante que ingresó a México, sino al que su propia inversión le genera a las trasnacionales que operan en nuestro país, que no son pocas. Así, en 2023 (como ha sucedido en décadas previas) la nueva inversión real apenas representó 13 por ciento del total y no el 100 por ciento como se presume.

Resulta que, al desmenuzar la cantidad total, la inversión extranjera directa en el año que se cita fue de dólares reales de a 13 centavos. Esa es la proporción correcta. Cierto es que técnicamente se toma el todo como inversión extranjera directa, por ser foráneos los dueños de esos dineros, pero en los hechos el balance se modifica sustancialmente, y no es la primera vez ni el primer gobierno en el que ello sucede.

A lo anterior hay que sumar los denominados préstamos entre compañías pertenecientes al mismo corporativo (supuestos créditos que aporta la matriz a su subsidiarias en México, un mero mecanismo contable que se presta para aminorar el pago de impuestos o, de plano, evadir al fisco). Entonces, en 2023 de cada dólar registrado como IED, 74 centavos correspondieron a reinversión de utilidades; 13 a los préstamos referidos y sólo 13 de nueva inversión real.