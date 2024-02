Enrique Gómez Arnas, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, denunció que “con mucho esfuerzo se conseguía, tardía y mínimamente, desenterrar a algunos de aquellos inocentes, víctimas de una represión, ferozmente aplicada, sobre lo mejor de la sociedad española durante los años de impunidad. Hoy, gente que nunca ha renegado de ese régimen asesino, intenta enterrar a aquellos que tanto tiempo ha costado volver a sacar a la luz, por su dignidad y la de toda la sociedad. ¿Tanto les molesta una ley que otorga derechos a las víctimas del franquismo? ¿Dónde coloca esa actitud a toda la derecha española?

Hoy es un día triste, sin asumir el pasado no se puede afrontar el futuro con garantías ni verdadera convivencia. Lo tenemos claro, ya hemos atravesado el desierto en demasiadas ocasiones; pero no se equivoquen, seguiremos en la brecha hasta conseguir la verdad, la justicia y la reparación, para que esta sociedad reconozca la dignidad de quienes lucharon para que la dictadura no se vuelva a repetir nunca más , concluyó.