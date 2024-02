Al hablar del ataque de la organización Hamas en territorio israelí, con saldo de mil 200 muertos y unos 250 rehenes, el 7 de octubre pasado, Griffiths apuntó: Tengo comprensión total del trauma que ha causado a Israel, pero Israel necesita construir una relación con sus vecinos de todos modos . Griffiths también afirmó que Naciones Unidas estaba luchando para llevar ayuda a Gaza y que los palestinos no tenían ningún lugar seguro al que evacuar, ahora que Israel comenzó las operaciones en Rafá, en el sur de Gaza.

Agregó que le venía a la mente un ejemplo improvisado de un lugar donde una victoria a través de la guerra haya tenido éxito contra un grupo bien arraigado, terrorista o no .

Para nosotros, Hamas no es un grupo terrorista, como saben, es un movimiento político. Pero creo que es muy, muy difícil desalojar a estos grupos sin una solución negociada , respondió Griffiths al ser inquirido por la viabilidad del objetivo militar de Israel de eliminar a Hamas y prohibir al grupo islamita tener voz y voto en el gobierno de Gaza.

¿El brutal asesinato de cientos de civiles no es terrorismo? ¿La violación sistemática de mujeres no es terrorismo? ¿Aspirar al genocidio judío no es terrorismo , preguntó Edan, quien externó que cree que la ONU ha perdido toda credibilidad si defiende a Hamas y señala a las víctimas.

En El Cairo, Egipto, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo egipcio, Abdel Fatá al-Sisi, pidieron un cese el fuego inmediato en la franja de Gaza y reiteraron su apoyo a un Estado palestino independiente.

Es urgente detener las matanzas , declaró Lula ante una reunión de la Liga Árabe, tras reunirse con al Sisi. Basta de castigos colectivos , agregó.

Periodismo bajo fuego: CPJ

En tanto, más de tres cuartas partes de los 99 periodistas y trabajadores de medios que perdieron la vida durante 2023 murieron bajo fuego israelí en Gaza, señaló un informe de la organización independiente Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

En total, 72 periodistas, la mayoría palestinos, murieron en la guerra que libra Israel en la franja de Gaza. A ellos se suman tres periodistas libaneses y dos israelíes.

El conflicto israelí-palestino se cobró en tres meses la vida de más periodistas de los que han muerto en un solo país en todo un año, alertó la organización con sede en Nueva York que vela por la libertad de la prensa. Y siguen muriendo. El 7 de febrero, la CPJ anunció que el número de comunicadores muertos en el conflicto en Gaza se elevaba a 85.