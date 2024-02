Carlos Plata Paredes, delegado mexiquense de la agrupación, sostuvo que en el último año han aumentado los asaltos y extorsiones en la entidad hasta en 20 por ciento y se han detectado focos rojos como las vías Texcoco-Lechería, José López Portillo, Arco Norte y México-Pachuca, entre otras.

Una caravana avanzó por la avenida Las Torres hasta el entronque con la carretera México-Toluca, a la altura de Lerma, y luego hacia la capital del país; una más transitó lentamente en la autopista México-Querétaro y el Bulevar Manuel Ávila Camacho (Periférico Norte), pero se retiró cerca de las 15:30 horas, cuando estaban cerca de las Torres de Satélite.

También hubo un bloqueo en la carretera federal México-Cuautla, frente al paradero de la línea de autobuses Cardenales, en Chalco.

En Puebla (segundo lugar en 2023 en asaltos a este sector), los miembros de la AMOTAC se manifestaron frente a la delegación de la SICT; en la autopista México-Puebla, a la altura de las casetas de Texmelucan, a la entrada al municipio de Teziutlán, en la carretera Puebla-Orizaba y en la federal a Xalapa. En esta última vialidad, en las inmediaciones de San Salvador El Seco, atravesaron durante un rato unos automotores para obstruir la circulación.

Hay pláticas, pero no estrategia: dirigente

De acuerdo con el delegado de Turismo de la AMOTAC, Alejandro Ortiz, este año suman alrededor de 300 eventos delictivos en Puebla en contra de transportistas, incluyendo asaltos, extorsiones y homicidios.

La alianza ha identificado que las carreteras que atraviesan por Santa Rita Tlahuapan, San Martín Texmelucan, Amozoc, Acatzingo, Esperanza, Grajales, Zacatepec y Teziutlán son las más peligrosas para los choferes.

Expuso que tuvieron que efectuar este paro porque, si bien están en pláticas con autoridades de los tres niveles de gobierno, en la práctica no se observa que exista una estrategia de prevención del delito. La Guardia Nacional no hace nada, no hay protección policiaca... Hay veces que son 10, 15 robos al día recalcó.

En Michoacán, unos 600 transportistas efectuaron bloqueos en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en el tramo Morelia-Pátzcuaro, así como en la carretera México-Guadalajara, en el camino Maravatío-Atlacomulco.

Ramón Padilla, integrante de la Amotac en dicha entidad, recalcó que lo más grave para ellos es que los delincuentes no sólo les quitan sus unidades y la mercancía que llevan, sino que en muchas ocasiones atentan contra su vida.

Los quejosos también realizaron cierres parciales y protestas en algunas arterias de Chiapas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, Tlaxcala, Veracruz, Quintana Roo, Morelos, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

Con información de Josefina Quintero