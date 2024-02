Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 16 de febrero de 2024, p. 9

Madrid. La cantante Shakira anunció que su nuevo álbum Las mujeres ya no lloran verá la luz el 22 de marzo, el primero en siete años y el 12 de su discografía, según informó la artista en su cuenta de Instagram.

No lo he creado sola, sino con todos ustedes y con mi manada de lobas que han estado allí, acompañándome en cada paso. La producción de esta obra ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia , agregó la artista.

Además, desde Sony Music adelantaron que se trata de un trabajo que contará con 16 canciones, ocho nuevas y un remix y siete sencillos lanzados con anterioridad, incluyendo Music Sessions Vol. 53, con Bizarrap; TQG, con Karol G; Te Felicito, con Rauw Alejandro, y Copa Vacía, con Manuel Turizo.