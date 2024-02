A propósito de sus conciertos en territorio mexicano, en los que tendrá sorpresas e invitados, contó: hacer un repertorio de 20 años, siempre es laborioso y en este tipo espectáculo no puedes fallar; tienes que dar lo que el público desea ver en un homenaje o un vigésimo aniversario. Serán todas las canciones que han sonado en las emisiones de radio en México, país muy importante para mí. Además, tengo mi propio repertorio mexicano y regional, que incluye los temas de telenovelas. Aquí ha sido donde más colaboraciones he tenido a lo largo de mi carrera con artistas de diversos géneros como Espinoza Paz, Christian Nodal, Alicia Villarreal, Juan Gabriel, la banda El Recodo, Alejandro Fernández, Carlos Rivera y Los Ángeles Azules , entre otros.

Bisbal ha ganado tres Grammy Latinos, igual número de galardones Billboard Latinos y World Music Awards, además de dos Premios Ondas, entre más de 80 distinciones nacionales e internacionales. Los retos los ha enfrentado con base en la disciplina y la tenacidad, adaptándose a la época actual, reinventándose con el fin de “seguir adelante para cumplir o mantener tus sueños. El secreto es hacer las cosas con respeto, hacerlas bien.

No hay un mejor trabajo y no concibo la música si no me presento en vivo y directo; uno graba las canciones y se esmera para el disco, pero donde uno debe estar al cien por ciento es en los conciertos porque el público quiere que dé lo mejor de mí.

Enfatizó: “sin América Latina no sería el artista que soy ni siquiera la persona; he crecido con ustedes, me he empapado de su cultura musical y me he dado cuenta de que igual que en mi país –donde tenemos copla, flamenco y rumba– como en el Cono Sur, Centro América y México la música se vive de manera muy apasionada y ha sido un placer fusionarla con mi sonido popular”.