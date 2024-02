Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 16 de febrero de 2024, p. 19

Con una serie de condiciones, la Comisión Federal de Competencia (Cofece) destrabó la última etapa para que el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) adquiera 13 plantas de energía eléctrica a la española Iberdrola y dio seis meses para concluir la operación, lo que incrementará en alrededor de 3 mil 60 millones de dólares la deuda pública presupuestal este año, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El pleno de la Cofece condicionó la compra a que las plantas operen de manera independiente en el mercado y se evite el intercambio de información sensible o estratégica entre competidores. El cumplimiento de estas condiciones (que tendrán vigencia de 10 años y serán constantemente verificadas) garantizará que la competencia económica del mercado de la generación eléctrica no se vea afectada , enfatizó el regulador.

Al margen del revés que la Suprema Corte de Justicia de la Nación asestó a la reforma eléctrica de 2021, que pone al centro un avance en la cuota de mercado para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Estado recupera el liderazgo en la generación de energía eléctrica, meta que se fijó en la iniciativa de reforma constitucional, sin afectaciones a la competencia y en beneficio de los consumidores , agregó la SHCP.