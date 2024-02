Ap

Periódico La Jornada

Viernes 16 de febrero de 2024, p. a12

París. Kylian Mbappé comunicó ayer al París Saint-Germain (PSG) su intención de abandonar el club al final de la temporada.

El astro informó al presiden-te del PSG Nasser Al-Khelaifi que no seguirá en el equipo cuando expire su contrato, confirmaron a The Associated Press dos personas con conocimiento de la situación, las cuales pidieron no ser identificadas al no estar autorizadas para pronunciarse públicamente.

Mbappé, considerado uno de los mejores jugadores del mundo, no indicó cuál será su próximo club, señaló uno de los individuos.

El PSG declinó manifestarse, pero una segunda persona al tanto de la decisión del futbolista indi-có que los términos de su salida se seguían negociando con el club y que el comunicado oficial no será difundido hasta que todo eso finalice.

En la mira del Real Madrid durante mucho tiempo, el delantero será agente libre al término de la campaña y tras haber cumplido una etapa de siete años con los parisinos.

El francés ya había comentado el año pasado que no iba a activar la cláusula que le permitía prorrogar el contrato que firmó en 2022, pero las negociaciones con el club se mantenían. Cuando firmó ese último acuerdo, el PSG lo presentó en el Parque de los Príncipes con una camiseta estampada con el 2025, pese a que el actual contrato se estiraba hasta 2024, más la opción de un año adicional.