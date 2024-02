▲ La ex seleccionada de Dinamarca (4) lanzó un llamado a todos los clubes para que se realicen más pruebas de electrocardiograma por esfuerzo para no arriesgar a las futbolistas. Foto @Sevecke

Quiero usar mi historia para generar conciencia e impulsar un cambio. No deberíamos arriesgar la salud de los jugadores. El electrocardiograma de esfuerzo (ECG) debería realizarse más ampliamente en el futbol, tuve la suerte de poder tener uno, lo cual me salvó la vida, pero este privilegio no se concede a todos , dijo en una carta publicada por FIFPRO, el sindicato de los futbolistas.

“El médico dijo que debía dejar el futbol. En ese momento jugaba para Portland Thorns y sólo quedaban cuatro partidos en la campaña de la NWSL. Pregunté si al menos podía terminar la temporada, pero me dijo que no.

Da miedo pensar que si en verano no hubiera decidido irme a otro club y, por tanto, no me hubiera hecho un ECG de esfuerzo, no habrían diagnosticado mi enfermedad cardiaca. Sólo había realizado uno en 2019, pero no había ninguna preocupación en ese momento. Sólo después de muchos electrocardiogramas y ecocardiogramas estándar anteriores, se detectó mi condición , agregó.

FIFPRO ya había mostrado preocupación por la atención médica a las futbolistas después de revelar en noviembre del año pasado que 22 por ciento de las jugadoras que participaron en el Mundial 2023 no recibió un electrocardiograma antes del torneo, aún cuando lo exige el reglamento de FIFA.

Sevecke es la primera futbolista en retirarse por el riesgo de una afectación cardiaca; sin embargo, han sido varios los jugadores quienes se han visto afectados por una situación similar.

El ex portero español Iker Casillas dejó las canchas en 2019 después de sufrir un paro cardiaco, mientras en una situación más dramática, Christian Eriksen, capitán de la selección de Dinamarca, se desplomó en el campo durante un juego de la Eurocopa 2020 y tuvo que ser reanimado con un desfibrilador.