Dijo que la coalición ya demostró en 2021 que le puede ganar a Morena, y en esta elección no sólo ganarán la jefatura de Gobierno, al asegurar que en sus mediciones está empatado con la morenista Clara Brugda, sino las 16 alcaldías.

Ante los dirigentes nacionales y estatales de PAN, PRI y PRD, ofreció formar el primer gobierno de coalición con la mejor alineación que puede tener la ciudad con los tres partidos, así como con la sociedad civil, que sin embargo no estuvo representada en el templete.

Llamó también a los partidos de la coalición, en particular a los candidatos, a que en los próximos tres meses salgan a las calles con valentía , sin ceder ni un sólo centímetro, a convencer a la gente que aspira a tener una ciudad mejor.

Reto a la fiscalía

A esta ciudad, señaló, le urge un buen gobierno, seguridad, justicia, agua, un Metro que funcione y un hospital público digno, y vamos a ganar porque tenemos quienes lo han hecho muy bien , apuntó en alusión a los alcaldes de las demarcaciones que gobierna la coalición, presentes en ese acto.