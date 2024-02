Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 16 de febrero de 2024

El Comité Ejecutivo Nacional del partido Morena dio a conocer los nombres de otros 13 candidatos de mayoría relativa a diputados locales, entre ellos cinco que van por la relección, viejos cuadros que habían estado en otras legislaturas, y otros más que no lograron su postulación a una alcaldía.

A cierre de la edición y a unas horas de que concluyera el plazo para el registro oficial ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) sólo se habían dado a conocer los nombres de 26 aspirantes que participarán por la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México en las elecciones del 2 de junio, y faltaban por definirse ocho postulaciones –incluido el candidato migrante–, así como la lista de plurinominales.

De la actual legislatura, Martha Ávila, Alberto Martínez Urincho, Marisela Zúñiga, Miguel Ángel Macedo y Yuriri Ayala buscarán repetir como congresistas.

Esta última se había anotado para contender por la alcaldía Gustavo A. Madero, candidatura que al final quedó en manos del aún diputado local Janecarlo Lozano.

A ellos se suman el ex perredista y ex diputado Pablo Trejo, quien competirá por el distrito 15 de Iztacalco, alcaldía a la que también se había postulado, y la ex directora de Inclusión y Bienestar Social de Xochimilco, Erika Rosales Medina, quien aspiraba a gobernar esa demarcación y ahora va por el distrito 25.