ebrero 12, 2012; 6:48 de la tarde. Oscurece en la alameda de un pueblo mexicano. Domingo, un anciano, se acerca a una banca en el parque, va de la mano de su esposa, Viernes. Se sienta con su ayuda. Se miran con preocupación. La enfermedad avanza muy rápido. Hace sólo dos meses se podía mover sin problemas. ¿Qué harán? Sus ojos se entienden. Viernes se retira de la mirada de su esposo y se sienta a su lado. Toma una de sus manos en las suyas. Los ojos de Domingo se pierden en el horizonte a través de la fuente que, apenas dos días atrás, se reinauguró con un acto protocolario. Pura gastadera , refuta Domingo, lanzando su brazo al aire, a la fuente, a la gastadera. Cuando están sanos ni saben qué hacer, pero deja que se enfermen y van a hospitales bien acá. Viernes aprieta la mano huesuda de su esposo y siente el anillo de matrimonio colgar en el dedo de Domingo como aro en palo de escoba, flaquito, huesito. Ay, Minguito , le da unas palmaditas a la mano flaca, ya ni te pongas así .

Los ojos de Domingo se van atrás, cinco años, cuando le diagnosticaron una enfermedad crónica rara que le encorvó los hombros. En el hospital, le confirmaron que no tenía garantizada la cobertura del tratamiento, le dijeron que era un fármaco que casi nunca estaba disponible para la población. Domingo y Viernes gastaron sus pocos ahorros y, luego, pidieron prestado a sus hijos para adquirir la opción más barata del medicamento y mantener el tratamiento. Pero ya no podían más. La mente de Domingo divagó. ¿Y si es más barato no tener futuro?

En tiempos modernos, con gobiernos anteriores, la limitación al acceso a los medicamentos generaba un impacto negativo que ensombrecía no sólo la economía familiar, sino también el derecho universal al bienestar de todas las personas, especialmente las de mayor vulnerabilidad por la sistematización de injusticias. Con el fin de acabar con estas limitantes institucionales que impactan en el bolsillo de las familias, en Cofepris, la agencia de regulación sanitaria del Estado mexicano, trabajamos arduamente en una política de medicamentos que favorezca la incorporación de esquemas regulatorios innovadores, orientados a garantizar el acceso de estos insumos a la población.