xiste en el imaginario popular de un sector muy grande la idea de que las acciones de Estados Unidos siempre son motivadas y encaminadas a proteger la democracia y el libre mercado . Ese sector desconoce la historia moderna de dicho país e ignora las repercusiones de las decisiones que ha tomado. Basta con recordar el famoso incidente de United Fruit, en el cual masacraron trabajadores y derrocaron un gobierno con tal de adueñarse del comercio de plátanos. Claro que hoy día las tácticas son mucho más refinadas. Se utilizan herramientas sofisticadas y se ejerce el control y la presión a través de industrias esenciales que tiene al menos un monopolio natural . Un monopolio natural se da en una industria en que, es lo más eficiente y lógico es que exista un solo proveedor de alguna parte de la cadena de valor.

Estados Unidos (EU) utiliza las industrias y las cadenas de valor, de las telecomunicaciones, finanzas, bancos e Internet para someter países y doblegar a sus gobiernos. ¿Qué tienen en común dichas industrias? Dos cosas, en todas, EU goza de una posición dominante y todas tienen monopolios naturales. Esto queda muy bien explicado y detallado en el libro Underground Empire, de Henry Farrel y Abraham Newman. Un error muy común (y el eje central de la narrativa estadunidense) es pensar que como EU no tiene empresas estatales, su actuar es plenamente objetivo y en beneficio de todos los consumidores . La realidad es que a través del control de industrias estratégicas como el Internet y el sistema de pagos interbancarios Swift, EU es capaz de emitir legislación con alcance extraterritorial y de ser el único país que puede hacer que se cumpla, so pena de ser excluidos de dichos sistemas.

El energético es uno de los sectores más estratégicos y de mayor relevancia para la economía, y en éste, el interés de EU siempre ha sido claro. Como bien dice Daniel Yergin, la historia moderna de Estados Unidos se entiende en la perspectiva de la energía, el uso de lo que se tiene y la búsqueda de lo que no se tiene. En este sector en particular, EU no había sido dominante durante la historia moderna. Siempre se valía del dominio del dólar y de aliados estratégicos, como Arabia Saudita, para tener un poco de control.