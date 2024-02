El senador de Grupo Plural, German Martínez Cázares, sostuvo que con esa salida de tropas se va a inaugurar el turismo militar , y se está anteponiendo el narcicismo presidencial por encima del interés de atender la crisis de inseguridad y violencia que se vive en varios estados del país.

Igualmente, la senadora de MC, Laura Ballesteros, expresó en tribuna que no avalarían el permiso, ya que no aceptan que la Comisión Nacional de Búsqueda se relacione de cualquier manera con elementos de las fuerzas armadas y menos para buscar los restos de un general que falleció en 1800, cuando no pueden encontrar siquiera a los desaparecidos en México .

El presidente de la Comisión de Defensa, Felix Salgado, no estuvo presente, pero Morena contó con los votos suficientes para aprobar por mayoría la salida de tropas a Panamá.