Alonso Urrutia y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 15 de febrero de 2024, p. 15

México mantiene su postura en contra del armamentismo y por alcanzar una solución pacífica en Medio Oriente, para lo cual es necesario que la Organización de Naciones Unidas tenga un papel más activo para lograrlo, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que esta visión se basa en el principio constitucional que rige la política exterior mexicana: la solución pacífica de las controversias.

Para el mandatario, la ONU debe actuar con mucho mayor energía para lograr la paz y detener una guerra en la que están perdiendo la vida miles de seres humanos, en su mayoría inocentes. Sin embargo, reconoció que las estructuras de esa organización están anquilosadas y la forma de operar del Consejo de Seguridad, donde hay cinco países con derecho a veto, impide instrumentar decisiones que tengan el respaldo de la mayoría de los países.