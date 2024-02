Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 15 de febrero de 2024, p. 14

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no todos los estados se incorporarán al sistema federal de salud IMSS-Bienestar.

Hay 23 estados en el sistema. No creo que se logre que estén todos , externó en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, donde opinó que los gobiernos locales que han rechazado su incorporación porque dicen que garantizan abasto de medicamentos o porque no quieren dejar de comprarle las medicinas a corruptos.

“Hay dos cosas, o no están todos porque unos dicen ‘somos muy buenos para garantizar que no falten los medicamentos y que funcione muy bien el sistema de salud, además no nos gusta eso de que sea gratuito, por eso no entramos en el sistema federal’, o lo otro es que no quieren dejar de comprarle las medicinas a los políticos corruptos, tienen convenidos medicamentos y equipos”, aseveró el jefe del Ejecutivo.

El mandatario aclaró, por otra parte, que se licitarán los terrenos de las ex tiendas del Issste para financiar el fondo semilla para pensiones que contempla la iniciativa de reforma en la materia que envió al Congreso.