El ex policía estatal fue capturado por la Patrulla Fronteriza en Valle del Río Grande en Kyle, Texas. Fuentes aseguraron que Alan A. ingresó sin documentos a esa entidad estadunidense hace tres años.

Al momento se ha condenado a 50 años de prisión a 11 ex policías estatales por los delitos de homicidio, abuso de autoridad y crímenes contra la administración de justicia: Mayre E. V., Horacio Q., Cristian E. G., Héctor J., José L. L., Jorge C., Carlos R., Horacio R., Édgar M., Williams F. y Jorge A. C.

Se confirió al ex agente Ismael V. la categoría de testigo protegido y se le condenó a 19 años de cárcel por abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia.

Además de purgar sus condenas, los convictos deberán pagar 335 mil 709 pesos a los deudos de cada una de las víctimas.