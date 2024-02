–Sólo hubo un video muy accidentado, incluso fue grabado por elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en Lomas Taurinas. En el expediente contamos con diversas pruebas que son suficientes. No es un presupuesto básico que tengamos a una persona identificada en un video.

Después de analizar todo el caudal probatorio de las investigaciones realizadas de 1994 a 2000, ejecutamos un plan de intervención para perfeccionar algunas diligencias y abonar nuevas indagatorias que no se practicaron en aquel entonces, sobre todo para desvirtuar la coartada de una persona que en su momento fue detenida en Lomas Taurinas en 1994 (Sánchez Ortega) y fue liberada por el (agente del) Ministerio Público de la delegación de la PGR 18 horas después de su detención. ¡18 horas, cuando el Ministerio Público siempre ha tenido 48 horas para determinar la situación legal de una persona que ha sido puesta a su disposición!

Las recientes investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso Colosio, reabierto en 2023, arrojan que el fallecido candidato del PRI a la Presidencia de la República en 1994 recibió dos tiros de distintas armas de fuego. El primero de ellos fue realizado por Mario Aburto Martínez; el segundo provino de atrás hacia delante , es decir, a la espalda del priísta, y penetró el abdomen. Ese tiro habría sido ejecutado por Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Arma distinta

–¿Se utilizó la misma arma en los dos disparos?

–¡No, no, no, no! Hablamos de que son entes que participaron en coautoría, pero con dispositivos distintos. La ojiva que se encuentra en el piso en su momento es la que lesiona el cráneo.

–¿Y la ojiva del estómago?

–La lesión está documentada con todos los dictámenes de antaño y pruebas que se han practicado al día de hoy, y vienen a fortalecer nuestra teoría del caso: la participación de un segundo tirador.

Estamos a 30 años de que sucedieron los hechos; sin embargo, nuestro estudio determinó que el único involucrado como segundo tirador fue el elemento del Cisen. En aquel entonces había indicios muy importantes para haber tomado una determinación (acusarlo penalmente).

–¿Con qué tipo de arma se realizó el segundo disparo, con una Taurus?

–En este momento no tenemos el dato exacto.

–¿Ese tiro se realizó a quemarropa?

–Fue un tiro cercano, en el área abdominal, de izquierda a derecha en el área del abdomen, es decir, de atrás hacia adelante. Hay pruebas que se han recabado donde descartamos totalmente este giro que en su momento fue un pronunciamiento y que le atribuían a Mario los dos disparos.

–Es decir, Mario llega y lo toma de costado, el otro está posicionado atrás de Colosio y al lado contrario a Mario.

–Es correcto…

–¿Ya se tiene identificado el momento en que se reúnen Aburto y el ex agente del Cisen?

–Tenemos elementos que nos hacen presumir un acuerdo previo entre ambas personas, que finalmente se materializó en tiempo, modo y lugar en Lomas Taurinas el día de los hechos.

El fiscal reconoció que no cuentan con el dato exacto de cuánto tiempo antes el ex agente del Cisen y Aburto Martínez presuntamente planeron el asesinato, pero corroboró que una declaración que abona a esa teoría es de una ex novia de Mario.

El papel de García Luna

–¿Qué papel jugó Genaro García Luna?

–Tenemos documentado que cuando fue detenido Sánchez Ortega, llegó gente del Cisen a Tijuana y se logra identificar a ciertos personajes que intervinieron en las diligencias y entrevistas que se realizaron en la delegación de la entonces PGR, y que culminaron con una libertad anticipada.

–¿Los nuevos peritajes confirman que Mario Aburto es el autor del homicidio y que no hubo sustitución de persona, como se dijo en su momento?

–Es la persona. Nosotros nos enfocamos en quién participó materialmente en accionar y producir la segunda lesión al candidato.

–¿El caso pasó de la concertación a un complot?

–Estamos hablando de una coparticipación. Seguiremos investigando en las siguientes etapas con un plan que ya estamos definiendo.

–¿Se buscará que declare Genaro García Luna?

–En este momento tenemos elementos suficientes, vitales para acreditar la probable participación de un segundo tirador.

–¿Irían por una sanción cómo la que se aplicó a Mario Aburto en contra de Sánchez Ortega con base en el Código Penal Federal?

–Sí.